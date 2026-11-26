Şanlıurfa'da belediye otobüsünde yolculuk yaparken kalbi duran Mehmet Akdemir'e (67), aracın şoförü İbrahim Halil Boycu müdahale etti. Kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan Akdemir, tedavisinin tamamlanmasıyla Boycu'yu bulup teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsü kullanan Boycu, bir yolcunun oturduğu koltukta rahatsızlandığının haber verilmesi üzerine aracı güvenli bir noktaya park etti. Akdemir'i koltuğundan alıp otobüsün koridoruna yatıran Boycu, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hemen kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Akdemir'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Akdemir tedavi altına alındı. Otobüsteki müdahale anları ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören Akdemir, sağlığına kavuştuktan sonra Boycu'yu bularak teşekkür etti. Akdemir, doktorların kendisine kalbinin durduğunu ve yapılan ilk yardım müdahalesi sayesinde hayatta kaldığını söylediğini aktardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da Boycu'yu makamında kabul etti. Ziyarette Boycu'ya ilk yardım eğitimi sayesinde gösterdiği hızlı müdahale, duyarlılık ve özveri dolayısıyla teşekkür edildi.