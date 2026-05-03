Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde ölümden döndü. Annesinin işi nedeniyle bulunduğu Lizbon’a giden 30 yaşındaki oyuncu, kaldıkları otelin spor salonunda koşu bandında egzersiz yaptığı sırada aniden fenalaştı.
YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kalbi duran Çubuk’a ilk müdahale spor salonunda yapıldı. Yapılan müdahale sonrası yeniden hayata döndürülen oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
NORMAL ODAYA ALINDI
Son olarak Sürgünler dizisinin 2. sezon çekimlerinde yer alan genç oyuncudan sevindiren haber geldi. Oktay Çubuk’un yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.