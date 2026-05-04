Annesiyle iş seyahati için Lizbon'a giden Oktay Çubuk'un kalbi durduktan sonra yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Genç oyuncu Oktay Çubuk'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

NORMAL ODAYA ALINDI

Annesinin işi nedeniyle Lizbon’da bulunan Çubuk’un, konakladığı otelde rahatsızlandığı ve kalbinin durduğu öğrenilmişti. İlk müdahalenin spor salonunda yapıldığı oyuncu, ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alınan Çubuk, günler sonra sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.





''SAĞLIĞIM İYİ'' MESAJI

Oktay Çubuk, son halini paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim.”