Türkiye’yi derinden sarsan Malatya Yeşilyurt’taki helikopter kazasında hayatını kaybeden Binbaşı Orhun Pınar için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

3 ŞEHİT DEFNEDİLDİ

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan şehit Pınar ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında camiden uğurlandı.

Pınar’ın naaşı, askeri araçla Sincan’daki Cimşit Şehitliği’ne götürülerek burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Kazada şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen ile Teknisyen Astsubay Üstçavuşlar Hüseyin Zehir ve Serkan Önder için Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.

TÜRKİYE AĞLIYOR

Şehitlerin naaşları askeri uçakla memleketlerine gönderildi. Erdem Çimen İzmir’deki Kadifekale Hava Şehitliği’ne, Hüseyin Zehir Hatay’ın Payas ilçesindeki şehitliğe, Serkan Önder ise Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde toprağa verildi.

Bu nasıl taziye yemeği!

MALATYA’daki kazada şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir, memleketi Hatay Payas’ta toprağa verildi. Cenazenin ardından şehidin evine belediye tarafından gönderilen tabldotta sadece çorba, pilav ve yoğurt olması sosyal medyada tepki çekti.

‘TELAFİ EDİLECEK’

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, tepkiler üzerine şehit ailesinden ve vatandaşlardan özür diledi. Öntürk, “Şehidimizin evine gönderilen yemekte bir eksiklik oldu. Bunun hiçbir mazereti yok. Şehidimizin misafirlerine layıkıyla sofra kurmak boynumuzun borcu. Sorumluluk bizim” dedi. Öntürk aileyle görüştüğünü de belirtti. Taziye boyunca ikramların belediye tarafından karşılanacağını ve inceleme başlattığını açıkladı.

AKP’Lİ BAŞKAN ÖNTÜRK’TEN ÖZÜR

Tabldot tabağının sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki yağdı. Başkan Öntürk, şehit ailesinden özür diledi.