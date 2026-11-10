ATAM çünkü sen; “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyerek bu milleti esaretten kurtaran komutansın.

ATAM çünkü sen; “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyerek dünya barışı için çaba harcayan üstün kişisin.

ATAM çünkü sen; “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır” diyerek geleceğimizi aydınlatan güneşsin.

ATAM çünkü sen; “Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir” diyerek emperyalizme, sömürgeciliğe ve yayılmacılığa karşı savaşan, mazlum milletlere yol gösteren öndersin.

ATAM çünkü sen: “Siyasi zafer, ekonomiyle taçlandırılmalı” diyerek fabrikalar kurmuş, okullar açmış, milleti için yenilikler gerçekleştirmiş bir devrimcisin.

ATAM çünkü sen; “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” diyerek cumhuriyeti emin ellere emanet eden bir kahramansın.

ATAM çünkü sen; “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamısın.

ATAM çünkü sen; “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır” diyerek, tüm rütbelerin alınmışken pes etmeyen, onları yeniden kazanan Türk milletinin ruhunda dalgalanan bayraksın.

ATAM çünkü sen; “İki Mustafa Kemal var. Biri ben, fert olan, fani Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal ise sizlersiniz. İşte o Mustafa Kemal ölmez” diyerek, güvendiğin milletin kalbinde yaşayan bir ölümsüzsün.