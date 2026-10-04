Makyaj videolarıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Danla Bilic, sağlık süreciyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Geçmişte yaptırdığı dolgunun vücudunda yayılması nedeniyle operasyonlar geçiren Bilic, 9. ameliyatını da geride bıraktı.

Ameliyatın ardından yakın arkadaşı ve eski Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Bilic, daha sonra operasyon sonrası görüntülerini de takipçilerine gösterdi.

AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ

Operasyonun ardından vücudunda drenlerle görüntülenen Danla Bilic, ayrıca kan takviyesi aldığı anları da paylaştı.

Ameliyatın yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirten Bilic, yaşadığı süreci kabullendiğini ifade ederek doktoruna teşekkür etti.

“KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Takipçilerine sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Danla Bilic, bir süre dinlenmek istediğini söyledi.

Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu arada anlatacağım ama büyük ameliyatı artık kabul ettim. 6 saat sürmüş. Kendimi gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Öyle bir mutluluk... İyileşince aranıza döneceğim. Bana biraz mola.”

Bilic'in operasyon sonrası paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum ve destek mesajı aldı.