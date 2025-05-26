“Ameliyat üstüne ameliyat geçirdim” diyen Bilic, kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı kabusun mimarının, ünlü estetik cerrah Bülent Cihantimur olduğunu söyledi.

Cihantimur’un Adını Yıllar Sonra Verdi

Zaman zaman “Ne olur, bu estetiği kimse yaptırmasın!” diyerek gençleri uyaran Bilic, yıllar süren suskunluğunu bozdu. Bilic, dolgu işlemini yapan kişinin, bir dönem magazin ve sağlık dünyasında çok konuşulan estetik doktoru Bülent Cihantimur olduğunu duyurdu.

"Sesli Uyarmadı, Sonuçlarından Pişman Olduk"

Ünlü fenomen, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından verdiği mücadeleyi anlatırken, “Sesli uyarmadı, sonuçlarını yaşayarak öğrendik ve pişman olduk” ifadelerini kullandı. Bilic’in bu açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dikkat çeken bir detaya daha dikkat çekti: Cihantimur, geçtiğimiz aylarda ehliyetsiz araç kullanırken bir gencin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un babası.

Estetik Mağduriyeti Gündemde

Danla Bilic’in yaşadıkları, estetik müdahalelere yönelen gençler arasında tartışma yaratırken, uzman seçiminin ne kadar hayati olduğuna yeniden dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan açıklama, “Güzellik uğruna sağlık feda edilmemeli” yorumlarına neden oldu.