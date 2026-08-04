Gana'da plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle üretilen kaldırım taşları kullanılmaya başlandı. Yeni sistem, hem plastik atık miktarını azaltmayı hem de geleneksel beton bloklara göre daha düşük maliyetli üretim sağlamayı hedefliyor.

PLASTİK ATIKLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Gana'nın başkenti Accra'da her gün yaklaşık 2.800 ila 3.000 ton katı atık oluşurken, bunun 300 ila 450 tonunu plastik atıklar oluşturuyor. Ülke genelinde ortaya çıkan plastik atığın yalnızca yaklaşık yüzde 5'i geri dönüşüme kazandırılıyor.

ÇİMENTO KULLANILMADAN ÜRETİLİYOR

Projeyi hayata geçiren Nelson Boateng tarafından kurulan Nelplast şirketi, plastik atıkları çimento veya bitüm kullanmadan kaldırım taşına dönüştürüyor. Üretim sürecinde plastikler eziliyor, yıkanıyor ve kurutulduktan sonra kumla karıştırılarak özel makinelerde işleniyor.

MALİYETİ BETON BLOKLARDAN DAHA DÜŞÜK

Şirketin verdiği bilgiye göre geri dönüştürülmüş plastikten üretilen bir kaldırım taşının maliyeti yaklaşık 1 dolar seviyesinde bulunuyor. Geleneksel beton kaldırım taşlarının ortalama maliyeti ise yaklaşık 1,50 dolar olarak hesaplanıyor.

ATIK MİKTARININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Projeyle hem geri dönüşüm oranının artırılması hem de plastik atıkların çevreye verdiği etkinin azaltılması amaçlanıyor. Yetkililer, düşük maliyetli üretim modeli sayesinde uygulamanın farklı alanlarda da yaygınlaşabileceğini belirtiyor.