Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda kaldırımda yürürken yerdeki boyaya basarak kayıp düşen emekli memur 50 yaşındaki Zehra Tufan ilgisizliğe isyan etti. Tufan arkadaşı aracılığı ile kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi’nde kolunun kırık olduğu anlaşıldı, tedavi altına alındı.

BURASI TÜRKİYE OLUR BÖYLEŞEYLER DEMEYECEĞİM

Zehra Tufan yaptığı açıklamada “ Turizmin kentinin ortasındayız yola yağlıboya dökülmüş, kuru olduğunu düşünüp bastım ve düştüm, kolum kırıldı. Olaydan sonra belediye zabıtasını arayıp yardım istedim ve boyanın kaldırılmasını istedim ki başkalarıda düşüp yaralanmasın , yarım saat gelen giden olmadı bende hastaneye gittim. Burada mağazaların kameraları var, boyayı döken tespit edilebilir. Caddede acil önlem alınması gerekirdi. Kolum kırıldı. Başımı yere çarpıp daha kötü durumda olabilirdim, burası Türkiye böyle şeyler olur deyip işin peşini bırakmayacağım, gerekli yasal işlemleri yapıp suç duyurusunda bulunacağım” dedi.