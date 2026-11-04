Niğde'de kaldırımda çay içen bir kişi, kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki kişilerden biri aracı son anda fark edip kaçtı. Bu sırada çay içen bir kişiye ise otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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