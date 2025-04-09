Olay, saat 10.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi 1219 Sokak'ta meydana geldi. Nurullah T.'nin sokakta yürüdüğü sırada yanına gelerek duran siyah renkli araçtan inen bir kişi 12 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan 4 tanesi Nurullah T.'nin bacağına 1 kurşun da koluna isabet etti. Silahlı saldırının ardından saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken sağlık ekipleri yaralanan Nurullah T.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

'OMZUNDAN TUTUP ATEŞ ETTİLER'

Sokakta ikamet eden Alper Kara, "Ben balkondaydım, saat 10.00 sıralarıydı. Bir tane siyah araç geldi. Adamın omuzundan tuttu, aralıksız bir şarjör boşalttı. 10-14 el ateş etti. Saldırgan sonra aracına binip kaçtı. Ambulans geçiyordu, ilk müdahaleyi yaptı. Polis geldi, olaya müdahale edip gittiler" diye konuştu.