Olay, Kaynarca Mahallesi Erzincan Caddesi Eski Pazar Sokak’ta bulunan parkın yanında meydana geldi. İddiaya göre aileleriyle parkta piknik yapan bazı kişiler, ateş yakma yasağı nedeniyle mangalı parkın dışında, kaldırımda yaktı. Pişirdikleri yiyecekleri daha sonra park içindeki ailelerine götüren kişilerin çıkardığı yoğun dumandan rahatsız olan mahalleli durumu polise bildirdi.

İRADİ CEZA UYGULANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, park ve bahçelerde ateş yakılması ve mangal yapılmasının yasak olduğunu hatırlatarak Kabahatler Kanunu kapsamında ilgili kişilere idari para cezası uyguladı.

Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından mangal söndürülürken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.