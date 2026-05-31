Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kaldırımda oturan bir kadının boynundaki 17 çeyrek altını çekip kopararak kaçan kadın şüpheli ve suç ortağı, polis ekiplerinin takibi sonucu kaçmaya çalıştıkları takside yakalandı. Film şeritlerini aratmayan kapkaç anları ve şüphelilerin kaçış süreci çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 29 Mayıs günü saat 14.30 sularında Muttalip Orta Mahallesi’nde meydana geldi. Yanındaki bir çocukla sokakta yürüyen D.Ç. (33) isimli kadın, kaldırımda oturan Y.Ö.’nün (52) yanına yaklaşarak onunla konuşmaya başladı. Sohbet esnasında Y.Ö.’nün boynunda ipe dizili halde duran 17 adet çeyrek altını gözüne kestiren D.Ç., ani bir hamleyle ipi çekip kopararak hızla bölgeden uzaklaştı.

POLİS KAPAN KURDU, TAKSİDE YAKALANDILAR

Uğradığı kapkaç sonrası mağdur kadının ihbarda bulunması üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri alarma geçti. Kent genelinde geniş çaplı bir inceleme başlatan polis, şüphelilerin kaçış güzergahlarını belirleyerek şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarını abluka altına aldı. Yapılan yol uygulamaları sırasında, kapkaç şüphelisi D.Ç. ile onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen N.T. (19), bindikleri ticari takside kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ALTINLARI KAÇARKEN YOLA SAVURMUŞ

Yakalanacağını anlayan D.Ç.'nin kaçış esnasında yola fırlattığı belirlenen 17 çeyrek altın, polis ekiplerinin titiz araştırması sonucu olay yerine yakın bir alanda eksiksiz olarak bulundu. Muhafaza altına alınan altınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sahibi Y.Ö.'ye teslim edildi.

Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden kapkaç olayını gerçekleştiren D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ona yardım ettiği ileri sürülen N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.