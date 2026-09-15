Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Hacı Bozkurt Caddesi’nde meydana geldi. Emine İ.’nin kontrolünü kaybettiği 64 ABV 067 plakalı otomobil, kaldırımda oturan Adem Gezer’e çarptı.
DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Gezer, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gezer’in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Emine İ. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.