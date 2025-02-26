Doğada kendiliğinden yetişen bitki kolon kanseriyle tek başına savaşabiliyor. İçerisinde bulunan birleşikler, kemoterapiye alternatif.

Günümüzde artık çocuklarda bile sıklıkla yaşanan kanser vakalarında büyük bir artış yaşanmaya başladı. Sharjah Üniversitesi’nden bilim insanları, özellikle kolon kanseri için tıbbi bir bitki keşfetti. Geleneksel tıpta kullanılan bu bitkinin adı Artemisia herba-alba.

KEMOTERAPİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BİTKİ

Bu bitkinin, kolorektal kanser (CRC) ile mücadelede eden bileşenlere sahip olduğu öne sürülüyor. Bu bitki doğada kendiliğinden yetiştiği gibi, kemoterapiye az zarar veren bir alternatif olacağı düşünülüyor.

ANTİKANSER ÖZELLİĞİNE SAHİP

Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yetişen bu bitki, "Common wormwood", "white wormwood" ya da "herba alba" olarak biliniyor.

Herba alba, sadece kanser değil ayrıca bronşit, yüksek tansiyon, ishal ve diyabet gibi hastalıklarda da kullanılıyor.

UZUN BİR LABORATUVAR İNCELEMESİNDEN GEÇTİ

Antikanser görevi gören bitki üzerinde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Buna göre, yapılan inceleme ve testler sonucunda bu bitkinin, kanser hücrelerinin büyümesini engelledi, döngüsünü bozdu, kanserin gelişim yollarını engellediği ortaya çıkarıldı.