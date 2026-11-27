İrlanda'nın Waterford kentinde kaldırımdaki beton levhalar arasındaki yükseklik farkına takılıp düşerek omzunu kıran 49 yaşındaki banka çalışanı Catherine Downey, açtığı davada yerel yönetimi haksız bularak 83 bin 310 Euro (yaklaşık 4 milyon 625 bin lira) tazminat kazandı.

Olay, 15 Nisan 2023 tarihinde Waterford ilçesine bağlı Dungarvan'daki O'Connell Caddesi'nde meydana geldi. Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) yararına düzenlenen bir yardım etkinliğinin ardından oğluyla birlikte aracına doğru yürüyen Catherine Downey, kaldırım ile araç park alanı olarak da kullanılan bölümdeki beton levhalar arasındaki seviye farkına takılarak sert bir şekilde yere düştü.

22 hafta işe gidemedi, ömür boyu artrit riskiyle karşı karşıya

Kaza sonrası şiddetli ağrılar içinde oğlu tarafından hastaneye kaldırılan Downey'nin sağ omzunda kırık ve çıkık meydana geldiği, sağ dirsek ve dizinde ise yumuşak doku zedelenmeleri oluştuğu tespit edildi.

Tedavi süreci nedeniyle 22 hafta boyunca işinden uzak kalan talihsiz kadın, günlük ihtiyaçlarını dahi tek başına karşılayamaz hale geldi. Mahkeme kayıtlarına göre Downey, yemek ve ev işleri için kız kardeşinden, sabahları giyinmek için ise oğlundan destek almak zorunda kaldı.

Ortopedi uzmanları, iyileşme sürecine rağmen Downey'nin omuz ekleminde ömür boyu sürecek artrit (eklem iltihabı) gelişme riski bulunduğunu raporladı.

Mühendisler ikiye bölündü, fotoğraflar kararı belirledi

Yüksek Mahkeme'de görülen davada tarafların bilirkişileri birbirine tamamen zıt görüşler sundu:

Davacı taraf: Danışman mühendis Vincent O'Hara, döşeme kenarlarında kötü işçilik olduğunu ve levhalar arasında 9 ila 16 milimetreye varan tehlikeli yükseklik farkları bulunduğunu belirtti. Mahkeme içtihatlarına göre 6 milimetreyi aşan çıkıntıların yaya güvenliği için doğrudan tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Davalı Belediye: Waterford Şehir ve İlçe Konseyi ise levhalar arasındaki etkili kenar yüksekliğinin yalnızca 4 milimetre olduğunu savunarak suçlamaları reddetti ve Downey'nin yürürken dikkatli davranmadığını öne sürdü.

Yargıçtan yerel yönetime ihmal vurgusu

Davaya bakan Yargıç Anthony Barr, sunulan fotoğrafik kanıtların levhalar arasında yaklaşık 16 milimetrelik bir fark olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Her 2 mühendisin de döşeme kenarlarının yuvarlaklaştırılmasında işçilik hatası bulunduğunu kabul ettiğini belirten Yargıç Barr, davacı Downey'i "son derece dürüst bir tanık" olarak nitelendirdi.

Hava koşullarının kuru ve Downey'nin ayakkabılarının yürüyüşe uygun olduğuna dikkat çeken mahkeme, kazada yayanın herhangi bir kusuru bulunmadığına ve tehlikenin doğrudan belediyenin ihmalinden kaynaklandığına hükmetti. Karar sonucunda Waterford Şehir ve İlçe Konseyi'nin Downey'e toplam 83 bin 310 Euro tazminat ödemesine karar verildi.