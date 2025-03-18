İstanbul Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kişinin üzerine, henüz belirlenemeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi.
Devrilme sonucunda ağır yaralanan yaya, çevredeki vatandaşların yardımıyla hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.