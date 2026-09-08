Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde M.G.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siverek Caddesi'ndeki kavşakta sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Hamdiye Öztürk ile çocukları Ebrar ve Efnan Öztürk'e çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, anne ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin virajda kaldırıma çıktığı ve anne ile çocuklarına çarptığı görüldü.