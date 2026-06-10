İstanbul Küçükçekmece’de, ‘Son Durak’ film serisini aratmayacak bir kaza yaşandı. Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi’nde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte rızkının peşine düşen, esnaf İhsan Yeniat, saniyeler sonra başına gelecek olaydan habersizdi.







DUBALARI PARÇALADI



Z.A. yönetimindeki otomobil, otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle birlikte önce caddenin korkuluklarını, sonra demir dubaları kâğıt gibi yırtıp geçti, sonra da kaldırıma daldı. O esnada dükkanının önünde bekleyen İhsan Yeniat, arkasından hızla gelen bu aracın altında kaldı.





METRELERCE SAVRULDU



Otomobilin şiddetle çarptığı talihsiz adam metrelerce savrularak acı içinde yere yığıldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o dehşet anlarında, Yeniat’ın hayatta kalması adeta bir mucizeydi. Aracından inen sürücü tamponunu kontrol etti. Ezdiği esnafa dönüp yardım dahi etmedi. Çevredeki vicdan sahibi esnaf arkadaşlarının ve vatandaşların feryatları üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





ÖLÜMDEN DÖNDÜ



Hastanede tedavi altına alınan Yeniat, mucize eseri yaşıyor. Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan esnaf, “Dükkanımı daha yeni açmıştım. Her şey bir anda oldu, arkam dönüktü, hızla gelip vurdu. Sürücüden zerre insanlık görmedim. Hala arayan soran yok” dedi.