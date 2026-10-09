KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2025/231 Esas
HAKİM : Ezat ÇAKIR ALDEMİR 251612
KATİP : Mehmet Ender KEÇELİOĞLU 313458
DAVACI : SEZGİN İRTEKİ-12098035918 - Ortaköy Mah. Camii Yanı Küme EvleriNo: 6 Kale/DENİZLİ
VEKİLİ : Av. RAMAZAN MINGIR
DAVALI : MAKHLIYOKHON TURSUNOVA- - Ortaköy Mahallesi Camii Yanı Küme Evleri No:6Kale/DENİZLİ
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : 04/11/2025
Dava dilekçesine karşı HMK m. 127 uyarınca 2 hafta içinde cevap vermediğiniz takdirde tüm vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız (HMK m. 128); ayrıca tebliğle birlikte zarfta yer alan tensip zaptı ile 22/09/2026 tarihli duruşma zaptındaki tüm hususlardan haberdar sayılacağınız, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.05/10/2026
#ilangovtr Basın no ILN02565344