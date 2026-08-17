Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları ortaya çıktı.

Tapu kayıtlarında İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Bolu'da çok sayıda gayrimenkulün yer aldığı belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre söz konusu dosyadaki tapu kayıtlarında en fazla taşınmazın anne Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Anne Kuriş adına 138 aktif taşınmaz tespit edildi.

'EGE'NİN MALDİVLERİ' TARİKATIN ÇIKTI

Dosyadaki tapu kayıtlarına göre konut, iş yeri, arsa ve tarım arazilerinin yanı sıra anne üzerine kayıtlı İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli'deki Kalem Adası'nda bulunan taşınmazlar da yer aldı.

'Ege'nin Maldivleri' olarak anılan adanın 258 dönümlük bölümünün Ayşe Gülderen Kuriş adına satın alındığı ortaya çıktı.

Kuriş ailesinin bu mülkler için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği ileri sürüldü.

ÜZERLERİNE 191 TAŞINMAZ ÇIKMIŞTI

Bu kapsamda, Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları incelendi; aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 taşınmaz tespit edildi.

taşınmazların büyük bölümünün Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerinde 138, hayatını kaybeden Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde 26, Alihan Kuriş'in üzerinde 14, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine ise 13 taşınmaz bulunduğu kaydedildi.

KASADAN DA SERVET ÇIKMIŞTI

Alihan Kuriş'in evindeki çelik kasadan ise adeta servet çıktı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada ele geçirilen çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulundu.