Eğitimden günlük üretim süreçlerine kadar pek çok alanda kullanıcılar hem güçlü hem yüksek kaliteli çözümler arıyor. Casper PAD M10 Pro, geniş ekran deneyimini kalem ve klavye gibi üretkenlik araçlarıyla birlikte sunarak bu ihtiyaca yanıt veriyor; not almaktan içerik üretmeye, yazı yazmaktan günlük işleri yönetmeye kadar pek çok süreci tek cihazda topluyor.



Pazar standartlarını aşan 12.2 inçlik geniş ekran



Pazardaki 11 inçlik genel tercihin aksine 12.2 inçlik ekranıyla öne çıkan Casper PAD M10 Pro, kullanıcılara çok daha özgür bir çalışma ve izleme alanı sunuyor. 2.4K (2400×1600) WQXGA çözünürlük ve 500 nit parlaklıkla her ışık koşulunda net görüntü veren cihaz, 90 Hz yenileme hızıyla uygulamalar arası geçişleri akıcı hale getiriyor. Yüzde 92'lik ekran oranı ise doküman incelemek, ödev hazırlamak ve web'de gezinmek için ideal bir alan bırakıyor.





Kutuda kalem ve klavye: Üretkenlik ilk günden hazır



Casper M10 Pro, kullanıcıyı kılıf, klavye ya da kalem gibi ek yatırımlardan kurtarıyor. Kutudan çıkan aktif kalemin yanında, touchpad destekli manyetik klavyeli kılıf da pakete dahil. Mıknatıslı yapısıyla saniyeler içinde kurulan klavye doküman düzenleme ve günlük işleri konforlu bir hıza kavuştururken; alüminyum gövdeli aktif kalem, yüksek hassasiyetiyle kağıda yazma hissini dijitale taşıyor. Yalnızca dijital not ve çizim odaklı bir kullanım arayanlar için ise seride Casper PAD M10 Pen seçeneği yer alıyor; bu modelde aktif kalem ve koruyucu kılıf kutudan çıkıyor.

Güçlü donanım ve modern tasarım



Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemci ve 8 GB RAM'le çoklu görevlerde akıcı performans sunan M10 Pro, 128 GB depolama alanıyla projelere geniş yer açıyor. Android 16 ile en güncel özellikleri sunan cihaz, 7.5 mm inceliği ve alüminyum gövdesiyle şıklığı dayanıklılıkla birleştiriyor.