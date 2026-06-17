China Railway Construction Heavy Industry tarafından üretilen "Gangtie Jiliang" isimli dikey sondaj kulesi, derin madencilik sektöründeki güvenlik ve hız sorunlarını çözmeyi hedefliyor. İlk saha testleri bu yılın bahar aylarında başarıyla gerçekleştirilen devasa sistem, maden çıkarma işlemlerinde geleneksel ve tehlikeli olan patlatma yöntemlerine güçlü bir alternatif sunuyor.

KALEMTIRAŞ TASARIMINDAN İLHAM ALINDI

Dünyada kendi sınıfında bir ilk olan Gangtie Jiliang, sert kayaları verimli şekilde delebilmek için sıra dışı bir mühendislik yaklaşımı kullanıyor. Sistem tasarımcısı Ke Wei, kesici mekanizmaları kaya yüzeyine dik yerleştirmek yerine, kalemtıraş mantığından ilham alarak hafif eğik konumlandırdıklarını belirtiyor. Bu yöntem sayesinde cihazdaki aşınma oranı minimuma inerken, delme verimliliği ise ciddi oranda artış gösteriyor.

Cihaz, 8,1 metre çapında konik şaftlı dev bir matkapla operasyon yürütüyor. Geliştirilen bu özel teknoloji, değerli mineral kaynaklarının giderek daha derinlerde bulunması nedeniyle yavaşlayan ve riskli hale gelen dikey madencilik faaliyetlerine yeni bir hız kazandırıyor.

1000 METRE DERİNLİKTEN ATIK ÇIKARMA SİSTEMİ

Proje ekibinin başkanı Ding Zhangfei, bin metreden daha derin dikey kuyulardan çıkan hafriyatın yüzeye taşınmasının en büyük teknik engellerden biri olduğunu ifade ediyor. Mühendisler bu sorunu aşmak adına; dönen bir halka toplayıcı, 25 metre uzunluğunda taşıma borusu ve özel bir atık asansöründen oluşan dikey bir taşıma sistemi entegre etti.

Derinlik arttıkça toprak ve suyun uyguladığı yüksek basınç, yeni kazılan duvarların hızla çökmesine veya şaftın deforme olmasına yol açıyor. Mühendislik ekibi, bu yapısal çökme riskini önlemek için bağımsız bir metal çerçeveyle desteklenen yerinde dökme beton sistemi geliştirdi. Bu sistem, betonun sertleştiği esnada bile kazma makinesinin durmadan çalışmaya devam etmesini sağlıyor.