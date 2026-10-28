Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (#KLSER), bankalara olan kredi geri ödeme vadelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirket tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu adımın nakit akışını rahatlatmak ve borç yapısını sürdürülebilir kılmak amacıyla ilgili finansal kuruluşlar nezdinde başlatıldığı bildirildi. BORÇ VADELERİNE YENİ DÜZENLEME Kaleseramik tarafından yapılan açıklamada, finansal yeniden yapılandırma başvurusunun temel gerekçesinin banka kredilerinin geri ödeme vadelerini faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hale getirmek olduğu bildirildi. Şirket, bu doğrultuda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 27 Ekim 2026 tarihinde finansal kuruluşlara resmi başvurusunu iletti. Finansal yeniden yapılandırma adımına ilişkin detaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Başvurunun ardından izlenecek yol haritasının ve sürecin işleyişinin, alacaklı finansal kuruluşlarla yürütülecek görüşmeler çerçevesinde netleşeceği kaydedildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.