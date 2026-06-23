İngiltere'ye bağlı Galler’deki Pembrokeshire kıyılarında yer alan bir hektar büyüklüğündeki özel Thorne Adası, 4 milyon dolar bedelle satışa çıkarıldı. Tamamen izole bir yaşam alanı sunan adaya, konumu gereği sadece deniz ve hava yoluyla ulaşım sağlanabiliyor.

Adanın kıyı şeridinde teknelerin yanaşabileceği beş özel iskele yer alırken, hava ulaşımı için de müstakil bir helikopter pisti hazır bulunuyor. Coğrafi yapısı korunan adanın çevresinde keşfedilmeyi bekleyen mağaralar, kumlu plajlar, balıkçılık ve su sporları için uygun alanlar mevcut.

TARİHİ KALENİN İÇ YAPISI VE SUNULAN İMKANLAR NELERDİR?

Arazinin merkezinde, II. Derece koruma altındaki tarihi bir kale yer alıyor. Toplamda 750 metrekareden fazla kapalı alana sahip olan bu görkemli tuğla yapıda, mimari özellikleri yansıtan tonozlu tavanlar ve ahşap sobalar dikkat çekiyor.

Beş yatak odası, geniş bir oturma ve yemek odasıyla aynı anda 20 misafiri ağırlayabilen kalede ayrıca beş banyo, cam cepheli bir ofis alanı ve çatıda konumlandırılmış bir bar bulunuyor. Yapı kompleksinin diğer bölümlerinde ise fonksiyonel atölyeler, kazan daireleri ve depolar işlevini sürdürüyor.

ADANIN ENERJİ ALTYAPISI NASIL SAĞLANIYOR?

Thorne Adası halihazırda resmi olarak otel statüsünde kayıtlı olduğu için, yeni sahibi tarafından doğrudan ticari turizm faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Ada, ana karadan bağımsız olarak tamamen kendi kendine yetebilen gelişmiş teknik altyapısıyla öne çıkıyor.

Enerji ihtiyacını 100 kWh kapasiteli bataryaya sahip güneş fotovoltaik sisteminden kesintisiz karşılayan adada, kullanım suyu ihtiyacı için ise 250 bin litrelik gelişmiş bir yağmur suyu toplama sistemi faaliyet gösteriyor.