Fenerbahçe, yeni sezonda kalede değişikliğe gitmeyi planlıyor. İtalya’dan Fiorentina’nın Dominik Livakovic’e talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin gelecek teklifi kabul etmesi bekleniyor. Fener, yeni kaleci için Fransa’ya çıkarma yapacak. Lyon’un başarılı eldiveni Lucas Perri, hedefteki isim. Fransız kulübe 7 milyon Euro teklif yapıldığı ortaya çıktı.

FORVETE TAKVİYE YOLDA

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda forvet hattında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki Dzeko’nun yanı sıra En Nesyri ve Cenk Tosun ile de yollarını ayırmayı planlıyor. En az iki yıldız golcü transferi yapacak olan Kanarya, Manchester United’dan Rasmus Hojlund’u kadroya katmayı hedefliyor. İlk teklif, satın alma opsiyonlu kiralama olacak