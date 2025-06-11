İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan iş yerinde Serhat Ardahan Spor’un eski başkanı Aykut Karagöz ile Hamza K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Karagöz, silahla kalfa Hamza K.’yı vurdu. Ardından çıkan arbedede Hamza K., silahı ele geçirerek Karagöz’e ateş etti.

KARAGÖZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Aykut Karagöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalfa Hamza K.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 4 boş kovan, 17 fişek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Öte yandan, Karagöz’ün 5, Hamza K.’nın ise 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatılırken, olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine ateş açtığı anlar saniye saniye kaydedildi.