KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

KALKANDERE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/115 Esas

KARAR NO : 2025/175

Tüm aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamayan davalılardan 290******308 TC kimlik numaralı Hatice Ayla KILIÇ'a Mahkememiz hükmünün İLANEN tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilanın neşredildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

Mahkememizin13/11/2025 tarih 2024/115 Esas 2025/175 sayılı karar ile;

HÜKÜM :

Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere:

1-Davanın KABULÜNE,

a-Dava konusu Rize İli, Kalkandere İlçesi, Çayırlı Köyü 157 ada 16 parsel sayılı tamamı 874,63 metrekare yüzölçümlütaşınmazın 27/05/2025 tarihli düzenlenen Fen bilirkişi raporunda "B2" harfi ve sarı renk ile gösterilen 358,86 m2'lik kısmının Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma nedeniyle TAPU KAYDININ İPTALİ ile dava konusu taşınmazın belirtilen kısmının davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

b-Dava konusu Rize İli,Kalkandere İlçesi, Çayırlı Köyü 157 ada 16 parselsayılı 874,63 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 27/05/2025 tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide"B2" harfi ve sarı renk ile gösterilen 358,86 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin 475.417,73 TL olarak TESPİTİNE,

c-Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 475.417,73 TL'den acele kamulaştırma dosyasındatespit edilen 288.365,54 TL tutarın mahsubu ile bakiye 187.052,19 TL tutarın tapu kaydındaki payları nispetinde davalılara ödenmesine, ödeme yapılacak davalının ölü bulunması halinde ibraz edilecek veraset ilamındaki paylar oranında ve tapu kaydında haciz, ipotek, tedbir gibi kısıtlamalar varsa bu şerhlerin hükmedilen bedele yansıtılması suretiyle ÖDENMESİNE,

d- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen 10. maddesine 6459 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkranın 1 Ağustos 2023 Salı tarih ve 32266 Sayılı Resmi Gazete, 05/04/2023 karar tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı doğrultusunda iptal edildiği gözetilerek, kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 187.052,19 TL' lik tutara, dava tarihinden itibaren karar tarihine kadarKAMU ALACAKLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN EN YÜKSEK ORANDA FAİZ İŞLETİLMESİNE,, işleyecek faizin davacı kurumdan alınarak davalılara verilmesine,

e-Kamulaştırma bedelinin davalılara ödenmesi için ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,

f- 27/25/2025 tarihli Fen Bilirkişisi Zikrullah Kabil tarafından düzenlenmiş Fen bilirkişi raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

2-2942 sayılı Yasanın 10/8.maddesi gereğince fen bilirkişi raporu ve eki kroki eklenerek hüküm özetinin derhal Kalkandere Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,

3-Davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

5-Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacı idareye iadesine,

6-Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı kurum dava ve duruşmalarda kendisini vekille temsil ettirmiş ise de; Davanın açılmasına davalı sebebiyet vermediğinden, vekalet ücretinin kamulaştırma bedelini azaltacağı ve mülkiyet hakkına müdahale niteliğinde olduğu dikkate alınarak ve 1 Haziran 2019 Cumartesi tarih ve 30791 Sayılı Resmi Gazete, 09.05.2019 karar tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı doğrultusunda davacı kurum lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair tarafların yokluğundatescil hükmü yönünden KESİN, bedel hükmü yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02523154