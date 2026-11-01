İngiltere'de yükselen gıda ve işletme maliyetleri, lüks restoranların menülerini değiştiriyor. Michelin yıldızlı şefler, ıstakoz, kalkan balığı ve birinci sınıf biftek gibi ürünlerdeki fiyat artışını müşterilerine yansıtmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Yorkshire'daki Michelin yıldızlı şef Tommy Banks, 2018'de kilogramı 14,50 sterlin olan kalkan balığının fiyatının 65 sterline çıktığını söyledi. Oldstead'deki Black Swan ve York'taki Roots restoranlarını işleten Banks, bu nedenle kalkan balığını artık düzenli olarak servis etmediklerini anlattı.

Banks, "Çok pahalı oldukları için kullanmadığımız birçok malzeme var ve bu maliyeti müşterilerimize yansıtamıyoruz." dedi.

PAHALI ÜRÜNLER HAFTA SONUNA KAYIYOR

Londra'daki Sam's Riverside restoranının sahibi Sam Harrison da en popüler yemeklerinden ıstakozlu sandviçi, yükselen fiyatlar nedeniyle bir süre menüden kaldırmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Fiyatların gerilemesiyle sandviç yeniden menüye alındı. Restoran ise uskumru, sardalya, mezgit ve levrek gibi daha uygun fiyatlı balıklara ağırlık vermeye başladı.

Harrison, dil balığı, kalkan balığı ve kaliteli biftek gibi pahalı ürünleri, müşterilerin daha fazla harcama yaptığı hafta sonlarında sunmayı tercih ettiklerini söyledi.

Londra'daki The Latimer adlı işletmenin sahibi Jon Spiteri de maliyetleri sınırlamak için antrikot yerine daha uygun fiyatlı et kesimlerine yöneldiklerini belirtti.

TEDARİKÇİLERDEN YÜZDE 40'A VARAN ZAM

Fallow, Roe ve Oxo Tower restoranlarını işleten grubun sahibi James Robson, bazı tedarikçilerin fiyatlarını yüzde 40'a varan oranlarda artırdığını ifade etti. Robson, yüksek enerji ve ulaşım giderlerinin tedarik zincirinin bütün aşamalarını etkilediğini vurguladı.

Resmi verilere göre İngiltere'de restoran ve otel fiyatları, eylülde sona eren bir yıllık dönemde yüzde 3,8 yükseldi. Aynı dönemde süpermarketlerde gıda ve içecek enflasyonu yüzde 1,3'e geriledi. Sektör temsilcileri, üretim maliyetlerindeki artışın gelecek yıl da fiyatlara yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.