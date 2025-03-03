Lalapaşa'nın Vaysal köyünde, daha önce 2 kez kapasite artışı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını mahkemenin iptal ettiği firma, aynı bölgede 3 ayrı taş ocağı açabilmek için Edirne Valiliği'ne başvuru yaptı. 'ÇED gerekli değildir' kararının verilmesi üzerine, S.S. Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve köylüler, Edirne İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı. İdare Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Kararda, firmanın 3 ayrı ocak açması için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı, madencilik faaliyetinde bulunulması halinde oluşacak tozumanın ağaçlara ve çevredeki tarımsal alanlara zarar vereceği gerekçesiyle iptal edildi.

'ARTIK TEK BİR TAŞ DAHİ ÇIKARTILAMAZ'

Mahkeme kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kooperatif yöneticileri, köylüler ve avukatları Bülent Kaçar, basın açıklaması yaptı. Avukat Kaçar, firmanın projelerinin hukuka ve doğaya aykırı olduğunun üçüncü kez ortaya çıktığını belirterek, "Bölge halkının iradesini tanımayanlara, itirazlarını görmezden gelenlere yanıtı yargı verdi. Şirketin projelerinin çevresel etki değerlendirmesi sürecinden kaçırılarak taş ocağı işletilmesi artık yapılamayacak. Edirne Valiliği'nin firmaya verdiği, 'ÇED gerekli değildir' kararı da iptal edildiği için artık Vaysal köyünden tek bir taş dahi çıkartılamaz" dedi.

'TAŞ VE MADEN OCAĞI AÇILMASI CİNAYETTEN FARKSIZDIR'

Edirne'nin yer altı sularını besleyen kuzey köylerinde, hiçbir taş ve kalker ocağı işletilmesine izin verilemeyeceğini dile getiren Kaçar, "Hiçbir ticari faaliyet ve maden işletmesi, yaşam için en gerekli olan tarım ve hayvancılıktan, doğal varlıklardan önce gelemez. Vaysal köyündeki projeleri iki defa mahkeme ve Danıştay kararıyla iptal edilen kalker ocağı işletmesine Edirne Valiliği'nce 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmesi hukuka, akla ve vicdana aykırıdır demiştik ve yine yargı kararıyla haklı çıktık. Daha önce de söyledik yine tekrarlıyoruz; Trakya yerleşimlerinin ve ovalarının su deposu olan Balkanların ve Yıldız Dağları'nın yamaçlarına taş ve maden ocak işletmesi açılması cinayetten farksızdır" diye konuştu.

'HER ŞEYİN FARKINDAYIZ'

Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Dumancı da yıllardır itirazlara, kazanılan davalara rağmen sürekli izin ve onay verilen taş ocakları yüzünden köylülerin hayvancılığı ve köyü bırakmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Defalarca verdiğiniz hukuksuz izinlerle, Vaysal köyümüzün ormanlarına ve doğasına, köy hayatımıza büyük darbeler vurdunuz. Doğal hayatımızı mahveden ÇED kararlarına, olumlu kurum görüşlerine imzalar attınız. Köylüyüz ama her şeyin farkındayız. Çünkü halen patlatmalı bir kalker ocağının tozunu, gürültüsünü, yarattığı korkuları, tarım ürünlerine verdiği zararları, hayvancılığımıza verdiği zararları, trafik tehlikesini, içme sularımızın kaybolmasını, o beyaz zehirli tozu biz her gün yaşıyoruz. Kooperatifimiz ve Vaysal köylüleri olarak, ormanlarımızı ve köylerimizi özel bir şirketin ticari faaliyetine bizi kurban edenlere karşı, hukuksal ve toplumsal mücadelemizi hiç bırakmadan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.