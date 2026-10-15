Diyarbakır Havalimanı'nda dün gece saatlerinde yaşana rötar krizi yolculara zor anlar yaşattı. Saat 20.20'de gerçekleşmesi planlanan SunExpress firmasına ait Diyarbakır-Antalya seferi, saatler süren belirsizliğin ardından gece yarısı iptal edildi.

SAATLERCE "OPERASYONEL SEBEP" DEDİLER

Havalimanında bekleyen yolcuların aktardığı bilgilere göre, ilk olarak "operasyonel sebepler" gerekçe gösterilerek uçuş saati sırasıyla 22.32 ve 23.30’a ertelendi. Gece yarısına kadar terminalde bekletilen yolculara daha sonra yetkililerce sözlü olarak uçağa yıldırım çarptığı ve bu nedenle seferin iptal edildiği bildirildi. Yaklaşık 3 saat boyunca net bir bilgi alamamaktan şikayet eden yolcular duruma tepki gösterdi.

KALKIŞTA YILDIRIM ÇARPTI, İNCELEME YAPILDI

Amida Haber'de yer alan habere göre, yetkililer Antalya’dan Diyarbakır’a gelmek üzere havalanan uçağa kalkış esnasında yıldırım çarptığını teyit etti. Güvenlik prosedürleri gereği bakıma alınan ve detaylı incelemeleri yapılan uçakta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine, ertelenen uçuşun gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.