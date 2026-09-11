İtalyan ANSA ajansının aktardığı bilgilere göre yangın, EasyJet’in A320 tipi uçağının Malpensa Havalimanı’nda bağlantı yolunda ilerlediği sırada çıktı. Yerel saatle 17.31’de başlayan yangının ardından havalimanında acil durum prosedürleri devreye alındı. SAĞLIK DURUMLARI İYİ Uçaktaki yolcuların tamamı kısa sürede tahliye edilirken, iki kişinin tahliye sırasında hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Diğer yolcuların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU Yangının, yolculardan birinin el bagajında bulunan taşınabilir şarj cihazından kaynaklandığı aktarıldı. Olayın ardından güvenlik tedbirleri kapsamında Malpensa Havalimanı’ndaki operasyonlara yaklaşık bir saat ara verildi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuş trafiğinin yeniden normale döndüğü kaydedildi. İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı da taksi sırasında yangın çıkan ve “OE-IVS” tescil numarasını taşıyan A320 tipi uçakla ilgili güvenlik soruşturması başlatılması talimatı verdi.

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