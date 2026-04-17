Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, İspanya tatiline başlamayı bekleyen yolcular kendilerini beklenmedik bir pazarlığın içinde buldu.

Kaptan pilotun kokpitten yaptığı anons, kabinde önce derin bir sessizliğe, ardından şaşkınlığa yol açtı. Uçağın güvenli bir şekilde teker kesebilmesi için ya tüm bagajların indirilmesi ya da bazı yolcuların uçuş feragat etmesi gerekiyordu.

PİST KISA, HAVA ŞARTLARI ZORDU

Havacılık uzmanlarına göre bu durumun temelinde "fiziksel zorunluluklar" yatıyor. Southend Havalimanı’nın standartların altındaki kısa pisti, kötü hava koşullarıyla birleşince uçağın kalkış performansını kritik seviyeye indirdi.

Güvenli kalkış için belirlenen katı ağırlık sınırlarının aşılması, pilotu bu zor kararı almaya itti. Haber kaynaklarına göre pilot, uçaktakilere iki seçenek sundu:

Bagajlardan vazgeçmek: Tüm valizlerin terminalde bırakılması ve daha sonra ulaştırılması.

Koltuklardan vazgeçmek: En az 6 yolcunun gönüllü olarak uçaktan inmesi.

"ŞAKA SANDIK"

Uçaktaki yolculardan biri yaşadığı şaşkınlığı, "Önce kaptanın şaka yaptığını sandım, gerçek olduğunu anladığımızda kabinde büyük bir gerilim oluştu" sözleriyle ifade etti.

Yaklaşık 10 dakika süren belirsizliğin ardından, beş yolcu "fedakarlık" yaparak uçaktan inmeyi kabul etti. Gönüllü yolcular uçaktan ayrılırken, diğer yolcular tarafından alkışlarla uğurlandı.

MAĞDURİYETE KARŞI TAZMİNAT

EasyJet, uçaktan inmeyi kabul eden yolcuların Londra Gatwick Havalimanı’na transfer edildiğini ve aynı gün içinde alternatif bir uçuşla Malaga’ya ulaştırıldığını doğruladı. Ayrıca bu yolculara, Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) düzenlemeleri kapsamında 175 ile 350 sterlin arasında değişen bir tazminat ödendiği tahmin ediliyor.

Şirket yetkilileri, bu tür durumların nadir yaşandığını ancak uçuş güvenliğinin her türlü konforun önünde olduğunu vurguladı. Uzmanlar, özellikle kısa pistli havalimanlarında rüzgar, sıcaklık ve basınç faktörlerinin uçağın "brüt ağırlık" limitlerini anlık olarak değiştirebileceğine dikkat çekiyor.