Hindistan'ın Kalküta kentinde bir otelde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, ölenler arasında 5 Bangladeş vatandaşı olduğunu duyurdu. Bu kişilerin 4'ünün aynı aileden olduğu belirtildi.

Yaralanan 6 Bangladeşli ise hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Olay, Kalküta'nın Mirza Ghalib Caddesi'ndeki bir otelin ikinci katında saat 02.50 sıralarında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve binayı yoğun duman sardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Otelden yaklaşık 80 kişi tahliye edilirken, 2 kadın ve 1 çocuğun da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İlk incelemelere göre yangının elektrik kısa devresinden kaynaklanmış olabileği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili 5 kişilik bir ekip tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.