Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın güvenlik mimarisine ilişkin taleplerinin tartışılmasının ateşkes hedefini geri plana itebileceği uyarısında bulundu.

Kallas, Avrupa’nın hem müzakere masasında yer alması hem de görüşmelerin sonucunu etkileyebilmesi gerektiğini vurguladı.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere konuşan Kallas, hedeflerinin önce ateşkes, ardından barış anlaşması ve sonrasında diğer görüşmeler olduğunu söyledi.

Zirvenin gündeminde yapay zekânın ekonomik ve toplumsal etkileri, rekabetçilik ve Ukrayna yer alıyor.

“RUSYA’NIN BİZE KURDUĞU TUZAĞA DÜŞERİZ”

Avrupa’nın güvenlik mimarisine ilişkin kırmızı çizgilerin sorulması üzerine Kallas, ateşkes için baskının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kallas, “Rusya’nın güvenlik mimarisi konusunda ne istediğini konuşmaya başlarsak aslında Rusya’nın bize kurduğu tuzağa düşeriz” dedi.

ABD’li müzakereci Jared Kushner’in de bir anlaşmanın uygulanabilmesi için Avrupalılara ihtiyaç olduğunu kabul ettiğini söyleyen Kallas, bu görüşü kendisinin bir buçuk yıl önce dile getirdiğini belirtti.

Avrupa’nın yalnızca masada bulunmasının yeterli olmadığını, müzakerelerin sonucunu da etkilemesi gerektiğini ifade etti.

Rusya’nın 2021’deki taleplerini yeniden masaya getirmek istediğine ilişkin soruya ise Kallas, Avrupa dışişleri bakanlarıyla birlikte Avrupa’nın azami taleplerini hazırladıkları yanıtını verdi.

Kallas, “Çünkü onlar en yüksek taleplerle başlıyorsa biz de öyle başlamalıyız ki gerçek bir müzakere olsun” diye konuştu.

“RUSLARIN BENİ İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM”

Müzakerelerde Avrupa’yı kimin temsil edeceği de Kallas’a yöneltilen sorular arasındaydı. Kallas, tüm üye devletlerin dış politika ve güvenlik politikalarında Avrupa’yı temsil edecek kişinin kendisi olduğu konusunda 2024’te anlaştığını söyledi.

“Rusların beni istemediğini biliyorum. Ama bizim Rusya’yı kimin temsil edeceği konusunda söz hakkımız var mı? Yok” diyen Kallas, dışişleri bakanlarıyla birlikte bu görevi yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kendisini değil, 27 ülkeyi temsil ettiğini vurguladı.

Yetkisi olmasına rağmen neden inisiyatif almadığı sorulan Kallas, AB’nin yerleşik kurumları bulunduğunu söyleyerek, “Dolayısıyla ABD’lilerin yaptığı gibi kurumsal görevi olmayan herhangi bir kişiyi gönderemeyiz” dedi.

Şimdiye kadar müzakerelerin hazırlığını yaptığını, Avrupa’yı kimin temsil edeceğine liderlerin karar verebileceğini kaydetti.

Rusya’nın kendisini neden müzakereci olarak görmek istemediği sorusuna Kallas, Moskova’nın karşısında güçlü birini istemediği ve azami taleplerini dayatmaya çalıştığı değerlendirmesiyle yanıt verdi.

Temsilci seçiminde Rusya’ya söz hakkı tanınmasının, ona sahip olmaması gereken bir koz vereceğini savundu.

KOMİSYONDAN FİNANSMAN VE YAPTIRIM HAZIRLIĞI

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de zirve öncesinde, Avrupa’nın hem kendi çıkarlarını korumak hem de Ukrayna’yı desteklemek için barış görüşmelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Komisyonun bir sonraki AB Liderler Zirvesi’nden önce Ukrayna’nın 2027’deki ihtiyaçlarının finansmanına ilişkin bir öneri ile 22. yaptırım paketini sunacağını açıkladı.