Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerde ısınma maliyetlerini düşürmenin yolları yeniden gündeme geldi. İngiltere'de enerji tasarrufu konusunda bilgilendirme yapan Energy Saving Trust, kalorifer peteklerinin arkasına yerleştirilen özel yansıtıcı panellerin ısı kaybını azaltmaya yardımcı olabileceğini açıkladı. Özellikle dış cepheye bakan duvarlarda bulunan peteklerde kullanılan bu yöntem, evlerde enerji tasarrufu sağlamak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Radyatör yansıtıcı folyosu olarak bilinen bu ürünler, petekten duvara doğru yayılan ısının yeniden odaya yönlendirilmesini sağlıyor. Böylece ısının bir bölümünün dış duvar tarafından emilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Energy Saving Trust'a göre uygulama özellikle yalıtımsız dış duvarlara monte edilen kalorifer peteklerinde daha etkili oluyor. İç duvarlarda bulunan peteklerin arkasına yerleştirilen panellerin ise belirgin bir tasarruf sağlaması beklenmiyor.

MUTFAKTAKİ ALÜMİNYUM FOLYOYLA AYNI DEĞİL

Uygulamayla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Mutfaklarda yemek saklamak ve pişirmek için kullanılan sıradan alüminyum folyo, radyatör yansıtıcı panellerinin yerini tutmuyor.

Energy Saving Trust, normal mutfak folyosunun sabitlenmesinin zor olduğunu ve özel yansıtıcı panellerde bulunan yalıtım özelliklerine sahip olmadığını belirtiyor. Bu nedenle kalorifer arkalarında kullanılmak üzere üretilen özel ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.

HER PETEKTE AYNI SONUCU VERMİYOR

Yansıtıcı panellerin her evde aynı miktarda tasarruf sağlaması beklenmiyor. Özellikle dış duvarlarda yalıtım bulunmayan evlerde daha fazla fayda sağlayabilen uygulamanın, zaten iyi yalıtılmış duvarlarda etkisi sınırlı kalabiliyor.

Energy Saving Trust'ın paylaştığı verilere göre, Büyük Britanya'da yalıtımsız dış duvarlardaki peteklerin arkasına panel yerleştirilmesi yıllık yaklaşık 18 sterlin enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Bu nedenle uygulamanın etkisi, evin yalıtım durumuna ve peteklerin bulunduğu duvarın özelliklerine göre değişiyor.