Kış mevsimi öncesinde Fransa’da yükselen enerji fiyatları, tüketicileri ısıtma maliyetlerini düşürmeye yönelik yöntemlere yönlendiriyor. Jeopolitik gelişmeler ve piyasa dalgalanmaları sebebiyle doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında ciddi artışlar kaydedilirken, uzmanlar düşük maliyetli pratik önlemlerle tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

DAHA SINIRLI KALIYOR

Mevcut jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisiyle Fransa'da doğalgaz fiyatları son bir yılda %40 oranında artış gösterdi. Akaryakıt (fuel-oil) sistemleriyle ısınan tüketiciler için fiyat artış oranı %66’ya ulaşırken, elektrik birim fiyatlarındaki yükselişin ise diğer yakıt türlerine kıyasla daha sınırlı kaldığı bildirildi.

KALORİFER PETEĞİNİN ÜZERİNE RAF YERLEŞTİRME YÖNTEMİ

Enerji verimliliği uzmanı Stephen Hankinson, kalorifer peteklerinin üzerine ve aynı hizada yerleştirilecek rafların odadaki sıcak hava sirkülasyonunu artırdığını ifade etti.

Isınan havanın yükselme prensibine değinen Hankinson, peteklerin üzerine konulan bir engelin sıcak havayı tavana yükselip dağılmak yerine oda merkezine yönlendirdiğini, bunun da odanın daha hızlı ısınmasını sağladığını belirtti. Hankinson, raf ile petek arasında en az 10 ila 15 cm mesafe bırakılması gerektiğini ve bu yöntemle faturalarda 20 ila 50 euro arasında tasarruf sağlanabileceğini kaydetti.

SICAKLIK AYARI VE YALITIM ÖNERİLERİ

Haberde yer alan verilere göre, iç mekan sıcaklığının 1 derece düşürülmesi ısınma faturasında %3 oranında tasarruf sağlıyor. Ayrıca pencerelerde ve kapı altlarında yalıtım fitilleri veya sızdırmazlık bantları kullanmanın, ısı kaybını önlemede düşük maliyetli bir çözüm sunduğu ifade edildi.