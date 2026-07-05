Ordu'nun Ulubey ilçesi Oyumgürgen Mahallesi sakinlerinden 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Selman Sezgin, bir süredir mücadele ettiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Altınordu Haki Yener İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Sezgin'in vefatı; ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve eğitim camiası tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. AİLE KABRİSTANLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ Hayatını kaybeden küçük Selman'ın cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesine getirildi. 11 yaşındaki Selman Sezgin'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Oyumgürgen Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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