Kalp krizi vakaları artmasına rağmen çoğu kişi kalp krizinin yaklaşmasına dair küçük belirtileri bilmiyor. Aile Hekimi Dr. Bhavini Shah, göğüs ağrısı ve nefes darlığının bilinen kırmızı alarmlar olduğunu ancak göz renginde değişiklik ve bacaklarda şişme gibi daha az bilinen semptomlara dikkat etmenin hayati önem taşıdığını söyledi.

TIRNAKLAR VE GÖZLER KALP KRİZİ HABERCİSİ

Dr. Bhavini Shah, özellikle tuhaf belirtilerden biri, tırnakların kalınlaşıp genişlemesini tanımlayan, "dijital çomaklaşma" olarak bilinen olgu olduğunu söylüyor. Bu durumsa oksijenli kanın parmaklara ulaşmaması nedeniyle tırnak dokusunda büyümeyi hızlandırıyor. Ve bu da bir maddenin çok tüketilmesine neden oluyor.

Diğer bir belirti ise gözle alakalı. Gözün renkli kısmı olan irisin dış kısmında bulunan gri halka üzerinde yapılan araştırmadan çarpıcı bir sonuç çıktı. Buna göre, 40 yaş üstü insanların yaklaşık yüzde 45'inin irislerinin etrafında bu yağlı hale bulunduğunu, 60 yaş üstü kişilerde ise bu oranın yüzde 70'e çıktığını ortaya çıkardı.

Ve bunu nedenin koroner kalp hastalığıyla ilişkili olduğu belirlendi. Çünkü, kan damarlarını tıkayan yağlı madde yani kolesterol seviyelerinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.

ÖDEMİ HAFİFE ALMAYIN

LloydsPharmacy'de sağlık görevlisi olan Dr. Shah, İngilizleri bacak şişmesine, yani tıbbi adıyla ödem konusunda uyardı. Bu durum, kalbin vücuda etkili bir şekilde kan pompalamak için çok zayıf olması sonucu dokularda sıvı birikmesiyle oluşur ve bacak ve ayaklardaki damarlarda ve dokularda sıvı birikmesine yol açar.

Diğer bir araştırmaya göre ise yüksek tansiyona sahip kişilerde de felç ve kalp krizi riskinin fazla olduğunu ortaya çıkardı. Alkol tüketimi aynı zamanda kalp hastalığı için de bir risk faktörüdür ve Dr. Shah, 10 yıl boyunca haftada 14 birim sınırını düzenli olarak aşmanın kalp hastalığı veya felç geçirme riskinizi artırabileceğini söyledi.