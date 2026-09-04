Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo uygulanan Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ünlü komedyen ayrıca bu süreçte sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini açıkladı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Ayvacık'taki evinde göğüs ağrısı yaşamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a anjiyo uygulanmıştı. Tedavisinin ardından durumunun stabil olduğu açıklanan komedyen, bir süre dinlenmeye çekilmişti.

“SİGARAYI BIRAKTIM, KİLOYU VERDİM”

Tedavisinin ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi.

Yılmaz, “Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim” diyerek yaşadığı sağlık sorunundan sonra hayatında yaptığı değişiklikleri açıkladı.

Esprili üslubunu sürdüren komedyen, “İstediğiniz her şeyi yaptım, sıra toplumda” ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca “Allah'a şükür sağlığım iyi” diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Cem Yılmaz, rahatsızlığı sırasında kendisine destek olan sevenlerine de teşekkür etti.

Ünlü komedyen, “Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız” sözleriyle kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere minnettarlığını dile getirdi.

“DAMAR ÇOK ÖNEMLİ”

Yaşadığı sağlık sorununun ardından takipçilerine de çağrıda bulunan Yılmaz, kalp ve damar kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Komedyen, “Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli” ifadelerini kullanarak takipçilerini sağlık kontrollerini yaptırmaları konusunda uyardı.