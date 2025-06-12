Portekiz gazetesi Público’da yer alan habere göre Eski Real Madrid ve FC Porto efsanesi Iker Casillas, 2019 yılında Porto'da aldığı kalp krizi sonucu mesleğini sonlandırmak zorunda kalmasının ardından yasal yollara başvurdu. Casillas, iş göremezlik tazminatı olarak yaklaşık 3,7 milyon euro talep ediyor.

OLAYIN ARKA PLANI

İspanyol efsane kaleci Iker Casillas 2019 yılı Mayıs ayında Porto altyapı antrenmanında geçirdiği akut miyokart enfarktüsü, uzun süreli bir sağlık krizi yarattı . Bu durum, kariyerinin resmen sona ermesine neden oldu. Intervensiyon sonrası hastaneden taburcu edilmiş olsa da, tıbbi raporlara göre, kalp atım hızı yüksek fiziksel yük taşımasına bağlı olarak düşük tutulmalı. Casillas’ın sürekli ilaç kullanması ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınması öneriliyor .

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Casillas, 2021 Ekim'den bu yana FC Porto ve sigorta şirketi Fidelidadeye karşı dava açmıştı. Kulüp, bu dönemde Casillas’ın maaşlarını ödemeyi sürdürdüklerini açıklarken, sorumluluğu sigorta firmasına havale etti. Fidelidade, enfarktüsün kronik yüksek kolesterolden kaynaklandığını iddia ederek, bunun sporun doğrudan etkisi olmadığını savundu.

CASİLLAS'IN TALEP ETTİĞİ TAZMİNAT

Casillas'ın avukatları, şu ödemeleri talep ediyor:

Mutlak Süreli İş Göremezlik (IPATH): 2,5 milyon euro (70% gelir kaybı / 30 Haziran 2021'e kadar olan süre)

Kısmi Süreli İş Göremezlik (IPP): Belirli bir süre için ek ödeme

Geçici tam iş göremezlik: 1,2 milyon euro

Genel Toplam: 3,7 milyon euro

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ FARKLI

Casillas’in hukuk ekibinin sunduğu özel inceleme raporları, enfarktüsün antrenman sırasında yaşanan ağır yükle tetiklendiği sonucuna varıyor.

Ancak sigorta şirketi ve Porto yetkilileri arasında görev dağılımı nedeniyle sorumluluk tartışmaları sürüyor. Fidelidade, bu kararı destekleyen incelemelere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

DAVADA SON DURUM

Meselenin mahkemeye taşındığı 2021’den bu yana iki taraf da ısrarcı savunmalarını sürdürüyor. Ne Porto ne de sigorta şirketi geri adım atmıyor; karar süreci belirsizliğini koruyor.