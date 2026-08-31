Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ve sırt bölgesinde şiddetli ağrı hissetti. 112'yi aramasının ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BALON VE STENT UYGULANDI

Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz, koroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Anjiyoya alınan Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren işlemle balon ve stent uygulandı. Kalp krizine neden olan damarın açıldığı ve müdahalenin başarılı geçtiği açıklandı.

Doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit, müdahalenin ardından Yılmaz'ın durumunun stabil olduğunu belirtirken, olası komplikasyonlara karşı bir süre yoğun bakımda takip edildiğini açıklamıştı. Yılmaz'ın diğer küçük yan damarının ise daha sonra değerlendirilmesine karar verildi.

İKİ GÜNLÜK TAKİBİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Hastanedeki kontrolleri yaklaşık iki gün süren Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun stabil seyrettiği ve herhangi bir şikayetinin bulunmadığı belirtildi. Tedavisi tamamlanan Yılmaz, 31 Ağustos akşamı saat 19.30 sıralarında ilaçları düzenlenerek taburcu edildi.

Yılmaz, hastanedeyken yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuş ve göğsüne ve sırtına aniden şiddetli bir ağrı saplandığını anlatmıştı. Kendisine müdahale eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden komedyen, doktorlarının kendisine stresten uzak durmasını tavsiye ettiğini de belirtmişti.