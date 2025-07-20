Kalp krizi oranlarının ülkeden ülkeye değişkenlik göstermesinde; beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin belirleyici olduğu vurgulanıyor. Kalp krizi vakalarının en yoğun yaşandığı 10 ülkenin sıralandığı listede, Türkiye 6. sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DE GENÇ YAŞTA KALP KRİZİ VAKALARI ARTIYOR

Türkiye’de kalp krizi vakalarının son yıllarda özellikle genç yaş grubunda artış göstermesi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, fast food tüketimindeki artış, sigara alışkanlığı, diyabet oranlarının yükselmesi ve yoğun stres, bu artışta başlıca rol oynuyor. Türkiye’nin sağlık sistemindeki gelişmelere rağmen kalp ve damar sağlığı konusunda hâlâ ciddi bir farkındalık eksikliği bulunduğu belirtildi.

KALP KRİZİ VAKALARININ EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE

DSÖ ve uluslararası sağlık kuruluşlarının verilerine göre 2025 yılı itibarıyla kalp krizi oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla şöyle:

10. ALMANYA: YAŞLANAN NÜFUS VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI ETKİLİ

Modern sağlık sistemine sahip Almanya'da, yaşlanan nüfusla birlikte doymuş yağ tüketiminin artması kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Riskin, özellikle ileri yaş grubunda yoğunlaştığı belirtiliyor.

9. BİRLEŞİK KRALLIK: SİGARA VE HAREKETSİZLİK ÖN PLANDA

Birleşik Krallık’ta kalp hastalıkları; sigara kullanımı, obezite oranlarının yükselmesi ve giderek yaygınlaşan hareketsiz yaşam biçimiyle doğrudan bağlantılı. Uzmanlar, sağlıklı yaşam kampanyalarının artırılması gerektiğini vurguluyor.

8. RUSYA: ALKOL, SİGARA VE YETERSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ

Rusya'da kalp krizi vakalarının artışında yüksek alkol ve tütün tüketimi başı çekerken, yeterli düzeyde olmayan sağlık hizmetleri ve düzensiz yaşam koşulları da bu tabloyu ağırlaştırıyor.

7. POLONYA: GELENEKSEL MUTFAK KALBE ZARAR VERİYOR

Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya’da geleneksel yağlı yemeklerin yaygınlığı, fiziksel aktivitenin az olmasıyla birleşince kalp krizi riski yükseliyor. Özellikle orta yaş grubundaki bireylerde oranlar dikkat çekici.

6. TÜRKİYE: GENÇ YAŞTA KALP KRİZİ VAKALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'de kalp krizi, yalnızca yaşlıları değil gençleri de tehdit ediyor. Fast food tüketimi, sigara alışkanlığı, yaygın diyabet ve kronik stres gibi etkenler, ülkeyi listenin 6. sırasına taşıdı.

5. ÇİN: KENTLEŞME VE HAVA KİRLİLİĞİ TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER

Çin'de hızlı kentleşme, Batı tarzı beslenme alışkanlıkları ve ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği, kalp krizi riskini artırıyor. Kalp hastalıkları, ülkede yaygın sağlık sorunlarının başında geliyor.

4. HİNDİSTAN: GENÇLER ARASINDAKİ VAKALARDA ARTIŞ VAR

Hindistan’da genetik yatkınlık, diyabet oranının yüksekliği, hareketsiz yaşam tarzı ve stres, kalp hastalıklarını tetikliyor. Özellikle genç yaş gruplarında görülen vakalar son yıllarda belirgin şekilde artış gösterdi.

3. MISIR: SAĞLIKSIZ BESLENME VE DİYABET ÖNEMLİ RİSK

Mısır’da kalp krizi oranlarını yükselten temel nedenler arasında sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaygın diyabet yer alıyor. Ülkedeki yüksek karbonhidratlı beslenme kalıpları da durumu ağırlaştırıyor.

2. SUUDİ ARABİSTAN: HAREKETSİZ YAŞAM VE OBEZİTE SORUNU

Suudi Arabistan’da kalp hastalıkları, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek oranda görülen obezite ve diyabet ile ilişkilendiriliyor. Fiziksel aktivitenin sınırlı olduğu toplum yapısı, sağlık risklerini büyütüyor.

1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: MODERN YAŞAMIN BEDELİ AĞIR

Listenin zirvesindeki ABD'de; işlenmiş gıda tüketimi, yaygın obezite ve yüksek stres seviyesi kalp krizi riskini ciddi şekilde artırıyor. Gelişmiş sağlık sistemine rağmen, kalp hastalıkları ülkedeki başlıca ölüm nedenleri arasında ilk sırada.