Kalp ve damar hastalıkları hem Dünya’da hem de ülkemizde yaşam kayıplarına neden olan hastalıkların başında geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, Türkiye’de her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini belirterek, özellikle son yıllarda hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, erken yaşta sigara ve madde kullanımı ile genetik yatkınlık gibi nedenlerle genç yaşlarda görülen kalp krizi vakalarında artış olduğunu vurguladı.

Kalp krizinin farklı belirtilerle de ortaya çıktığına değinen Doç. Dr. Yılmaz, ‘’Kalp krizi hastaların yaklaşık yüzde 20-30’unda göğüs ağrısı olmadan da seyredebilir’’ uyarısında bulunarak şu bilgileri paylaştı:

'DİYABETİNİZ VARSA…'

“Nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı, sırt ya da çeneye vuran ağrılar kalp krizinin habercisi olabilir. Özellikle kadınlarda mide bulantısı ve terleme gibi belirtiler öne çıkabilir. Dolayısıyla bu işaretler ciddiye alınmalıdır. Diyabet hastalarında ise “sessiz kalp krizi” olarak bilinen, fark edilmeden geçirilen krizler ciddi risk oluşturur. Bu hastalar bize kalp krizi geçirmiş şekilde geldikleri için kalplerinde artık hasar geri dönüşümsüz olur ve kalp yetmezliği gelişir. Sonrasında ritim bozuklukları ya da ani ölüm gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.”