Kaza, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobilin karıştığı kaza yaptı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken otomobil refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralıların 27'sinin polis olduğu belirtildi.

HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞTÜ ACI HABER GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 27 polis memurumuz ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Hayata dönen polisten bir kez daha acı haber geldi.

VALİ GÜL YARALILARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kazada yaralanarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Vali Gül ve beraberindekiler, 27'si polis memuru olmak üzere 30 yaralının sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden bilgi aldı, yaralılar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.



