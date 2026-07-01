Dünya genelinde kalp krizi, inme ve diğer kardiyovasküler hastalıklar en önemli ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Son yıllarda araştırmacılar, beslenmenin bu hastalıkların önlenmesindeki rolünü daha yakından inceliyor. Özellikle üzüm ve yaban mersini gibi polifenol bakımından zengin meyveler dikkat çekiyor.

Üzüm ve yaban mersini; flavonoidler, antosiyaninler ve resveratrol gibi güçlü bitki bileşikleri içeriyor. Bu maddelerin antioksidan özellikleri sayesinde damar sağlığını destekleyebileceği düşünülüyor. Ancak bilim insanları, bu etkilerin ne kadar güçlü ve kalıcı olduğunu netleştirmeye çalışıyor.

ÜZÜMÜN SAĞLIĞA YARARLARI

Yapılan bazı araştırmalarda, en az 12 hafta boyunca düzenli üzüm tüketiminin iltihap belirteci olan C-reaktif protein seviyelerini düşürebildiği görüldü. Ayrıca farklı çalışmalar, üzüm tüketiminin sistolik kan basıncında ortalama birkaç mmHg’lik düşüşle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

YABAN MERSİNİNİN OLASI FAYDALARI

Yaban mersini üzerine yapılan çalışmalar, düzenli tüketimin damar esnekliğini artırabileceğini ve damar sertliğini azaltabileceğini gösteriyor. Bu değişimlerin, kardiyovasküler riskte belirli bir oranda azalmayla ilişkilendirilebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu araştırmalar doğrudan kalp krizi veya inme riskindeki kesin düşüşü değil, bazı biyolojik göstergelerdeki iyileşmeleri ortaya çıkarıyor. Ayrıca çalışmaların çoğu küçük ölçekli ve kısa süreli olduğu için sonuçlar kesin bir yargı sunmuyor.

Beslenme uzmanları, üzüm ve yaban mersininin sağlıklı bir diyete katkı sağlayabileceğini ancak tek başına mucizevi bir etki beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve sigaradan uzak durmak kalp sağlığının temelini oluşturuyor.