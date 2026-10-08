Meyve ve sebzeler açısından zengin bir beslenme düzeni, kalp ve damar sağlığını korumada önemli bir yere sahip.

Mirror gazetesindeki habere göre, Kardiyovasküler risk uzmanı Profesör José Abellán-Alemán, özellikle beslenme düzeninde farklı meyvelere yer verilmesini öneriyor. Uzman, kalp sağlığı açısından öne çıkan beş meyveyi sıraladı.

Abellán-Alemán'a göre meyvelerin sağlığa katkısı yalnızca vitamin ve mineral içeriğinden kaynaklanmıyor. Lif ve polifenoller bakımından zengin olmaları da önemli. Bitkilerde doğal olarak bulunan bu bileşiklerin kalp ve damar sistemi üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtiliyor.

KIRMIZI ÜZÜM

Listenin başında kırmızı üzüm bulunuyor. Antosiyanin adı verilen bitki pigmentlerini içeren kırmızı üzüm, kardiyovasküler sağlık açısından dikkat çekiyor. Profesörün aktardığı sistematik bir incelemeye göre, en yüksek miktarda antosiyanin tüketen kişilerde kalp ve damar hastalığı riskinin yüzde 26 daha düşük olduğu görüldü. Uzmanlar ise bu ilişkinin kesinleştirilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

ELMA

Elma, özellikle pektin içeren çözünür lif açısından zengin bir meyve. Bu lif türünün bağırsaklardan kolesterol emiliminin azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Elmanın içerdiği flavonoidler de kalp ve damar sağlığı üzerindeki olası etkileri nedeniyle araştırılıyor.

TURUNÇGİLLER

Portakal, limon, greyfurt ve misket limonu gibi turunçgiller de listede yer alıyor. Bu meyveler hesperidin ve naringin gibi flavonoidlerin yanı sıra potasyum içeriyor. Bu bileşenlerin normal kan basıncının korunmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Profesör, turunçgiller tüketilirken yalnızca meyve suyuna yönelmek yerine meyvenin tamamının tercih edilmesini öneriyor. Böylece meyvenin içerdiği liften de yararlanılabiliyor.

KİRAZ

Kiraz da antosiyanin ve flavonoid içeren meyvelerden biri. İlk araştırmalar, kiraz tüketiminin kan basıncında düşüş ve damarların iç yüzeyini kaplayan endotelyumun işlevinde iyileşmeyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Bu konuda da kesin sonuçlara ulaşmak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

NAR

Profesörün listesinde yer alan bir diğer meyve ise nar. Nar taneleri, özellikle antioksidan özellikleriyle bilinen antosiyaninler başta olmak üzere çeşitli polifenoller içeriyor. Bu bileşiklerin, hücrelere zarar verebilen serbest radikallerin etkisini azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.