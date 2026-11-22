Beslenme uzmanları, tam protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller bakımından zengin olan alabalığın kalp ve beyin sağlığını desteklediğini açıkladı. Düzenli tüketimi kardiyovasküler sistem ile kas kütlesinin korunmasına katkı sağlayan bu balık türü, düşük cıva içeriğiyle de güvenli besinler arasında öne çıktı.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA ETKİLERİ NELER?

La Nacion gazetesinde yer alan habere göre beslenme uzmanı Patricia Mariela Chavez, alabalığın kardiyovasküler sistemde görev alan EPA ve DHA omega-3 yağ asitleri ile kaliteli protein içerdiğini belirtti. Bu bileşenler sağlıklı trigliserit seviyelerinin ve uygun damar fonksiyonunun korunmasına yardımcı oluyor. Araştırmalar düzenli balık tüketiminin kalp hastalığı riskini azalttığını ortaya koyarken, uzmanlar tek bir besinin tek başına hastalığı önleyemeyeceğini ve farklı balık türlerinin dönüşümlü tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

KAS KÜTLESİNİN KORUNMASINDA TAM PROTEİN ROLÜ

Alabalık, sağlıklı yağların yanı sıra vücuda gerekli amino asitleri sağlayan yüksek biyolojik değere sahip protein barındırıyor. Uzman Patricia Mariela Chavez, bu protein yapısı sayesinde alabalığın özellikle ilerleyen yaşlarda kas kütlesinin korunmasına destek olduğunu ifade etti.

Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığının yanında beyin ve sinir sisteminin işleyişinde de temel bir rol üstleniyor. Bilimsel araştırma bulguları, düzenli ve yüksek miktarda balık tüketimi ile bilişsel bozukluk ve bunama riskinin azalması arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu gösterdi.

VİTAMİN VE MİNERAL DEĞERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Alabalık içeriğinde selenyum, fosfor, B12, B6, niasin ve D vitamini barındırıyor. D vitamini kalsiyum emilimini destekleyerek fosforla birlikte kemik ve diş sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. Selenyum antioksidan sistemin bir parçası olarak bağışıklık sisteminin normal işleyişini desteklerken, B vitaminleri besin metabolizması ve sinir sisteminin çalışmasında görev alıyor.

ÇİFTLİK ALABALIĞI BESİN DEĞERİNİ KORUYOR MU?

Su ürünleri yetiştiriciliği yoluyla üretilen çiftlik alabalıklarının, yabani alabalıkların sahip olduğu besin özelliklerinin büyük bölümünü koruduğu açıklandı. Çiftlik alabalıkları da tam protein, EPA ve DHA yağ asitleri ile vitamin ve mineraller içeriyor. Ancak balığın yağ miktarı ile yağ asidi oranları kullanılan yeme, balığın büyüklüğüne, yaşına ve yetiştirilme koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.

Besin zincirinde birikebilen cıva maddesi büyük ve uzun ömürlü yırtıcı balıklarda daha yüksek oranda bulunurken, alabalık düşük cıva içeriğiyle ayrışıyor. Pişirme işleminin balıktaki cıvayı ortadan kaldırmaması nedeniyle düşük cıva oranına sahip türlerin tercih edilmesi önem taşıyor. Pişirildiğinde yumuşak bir dokuya kavuşan alabalık eti çocuklar ve yaşlılar için kolay tüketim sağlarken, çocuklara servis edilmeden önce kılçıklarının dikkatlice temizlenmesi ve etin tamamen pişirilmesi gerekiyor.

ALABALIK SATIN ALMA VE SAKLAMA KRİTERLERİ

Uzmanlar, taze alabalık alımında gerekli izinlere sahip güvenilir satış noktalarının tercih edilmesini önerdi. Taze balığın etinin elastik yapıda olması ve hafif, hoş bir koku taşıması gerekiyor. Satın alındıktan sonra en kısa sürede eve ulaştırılması gereken alabalığın 4 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bekletilmeden buzdolabında saklanması, bir veya iki gün içinde tüketilmeyecekse dondurulması gerekiyor.