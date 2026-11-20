Kemiklerin güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için ihtiyaç duyulan kalsiyumun tek kaynağı süt ve süt ürünleri değil. Bazı meyveler de içerdikleri kalsiyumun yanı sıra kemik dokusunun korunmasında rol oynayan vitamin ve minerallerle beslenmeye katkı sağlıyor.

Meyvelerin kalsiyum miktarı süt ürünlerine kıyasla daha düşük olsa da günlük mineral ihtiyacını destekleyen alternatifler arasında yer alıyor. Günlük kalsiyum ihtiyacı için kullanılan referans miktar ise 1300 miligram olarak belirtiliyor.

KALSİYUM AÇISINDAN ÖNE ÇIKAN MEYVELER

Dikenli armut

Kaktüs meyvesi olarak da bilinen dikenli armut, taze meyveler arasında kalsiyum içeriğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 149 gramlık bir porsiyonu 83 miligram kalsiyum sağlıyor. Bu miktar günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyor.

Bilim insanlarının bu meyve üzerine yaptığı araştırmalarda kemik sağlığıyla ilgili dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, kaktüsten elde edilen kalsiyumun çözünür lifle birlikte tüketilmesinin kemik yoğunluğunu ve dayanıklılığını artırabileceği görüldü. Fakat aynı etkinin insanlarda da geçerli olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil.

Portakal

C vitamini denildiğinde ilk akla gelen meyvelerden biri olan portakal, kalsiyum içeriğiyle de kemik sağlığına katkıda bulunabiliyor. Yaklaşık 140 gramlık bir portakalda 60 miligram kalsiyum bulunuyor. Bu miktar günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

Portakalın öne çıkan bir diğer özelliği ise günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 92'sini karşılayabilmesi. C vitamini, kemiklere esneklik kazandıran ve kemik dokusunun yapısında bulunan kolajenin üretilmesi için gerekli. Kalsiyum ise kemiklerin dayanıklılığını destekliyor.

Kivi

İki adet, toplam yaklaşık 150 gram ağırlığındaki kivi 52 miligram kalsiyum içeriyor. Kivinin kemik sağlığı açısından değerini artıran unsurlar arasında C ve K vitaminleri de bulunuyor.

Menopoz sonrası kadınların katıldığı küçük çaplı bir araştırmada, yeşil kivi tüketimi ve izoflavon takviyesi sonrasında kemik sağlığıyla ilgili bazı göstergelerde değişiklikler kaydedildi. Fakat bu araştırma, kivinin tek başına kemik kaybını önlediğini kanıtlamıyor. Kesin sonuçlara ulaşmak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Böğürtlen

Kalsiyum alımını destekleyebilecek meyveler arasında böğürtlen de yer alıyor. Yaklaşık 150 gram taze veya dondurulmuş, şekersiz böğürtlen 44 miligram kalsiyum içeriyor.

Böğürtlen ayrıca potasyum, fosfor, C vitamini ve K vitamini bakımından da zengin. C vitamini kolajen üretiminde görev alırken K vitamini, kemik metabolizmasında önemli rol oynayan osteokalsin proteininin aktifleşmesine yardımcı oluyor.