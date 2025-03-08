Muğla’nın Bodrum ilçesinde Hasan Kalyoncu’nun damadı Hüseyin Şeherli’nin sahibi olduğu Yalıköy Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi’nin köylüden satın aldığı zeytin tarlasını plan değişikliği yaparak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi’nin izin vermesiyle rant amaçlı turistik tesis yatırımına dönüştürmesine Bodrumlu doğaseverlerde tepki gösterdi.

"35 MİLYON METREKARE ORMAN ALANI BETONLAŞMA TEHLİKESİ ALTINDA"

Doğa yürüyüşçüleri adına açıklama yapan çevreci aktivist Güney Şirin ‘Tavşanburnu’nda Doğa Katliamı Devam Ediyor. EKOLEGYA doğa yürüyüşü sırasında bölgede yaşanan tahribatı gördük. Soframızda beton parçaları bulmamak için şimdi ses çıkarmalıyız!” dedi. Şirin bölgede 35 milyon metrekarelik orman alanının betonlaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

"GÖRMEMEKTE ISRAR EDENLERDE GÖRSÜNLER"

Şirin açıklamasının devamında ise ”Burayı hala görmemekte ısrar edenlerde görsün. Bodrum’un gözden uzak bölgelerinde cennet tarım ve orman arazileri yok ediliyor, doğa betona gömülüyor. Tüm Bodrum halkını bu doğ katliamını durdurmaya hala görmemekte ısrar edenleri de bu katliamı görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.